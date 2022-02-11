CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Ситимобил» добавил в приложение для водителей автомобильные мойки

Сервис городской мобильности «Ситимобил» добавил новую функцию в приложение «Ситистарт» для водителей – партнёров сервиса: теперь на карте города стали доступны мойки для автомобилей.

В феврале в приложении для водителей «Ситистарт» («Ситимобил» для водителей) на интерактивных картах городов стали доступны мойки самообслуживания, оплатить которые водители такси могут напрямую из личного кабинета, не дожидаясь вывода средств на свой счет. Доступ к мойкам для водителей партнеров «Ситимобил» работает по аналогии с бесконтактной заправкой: достаточно выбрать пост на мойке самообслуживания, со счета в приложении начислить нужную сумму и провести оплату.

Специально к запуску новой функции в приложении для водителей, сервис городской мобильности «Ситимобил» провёл опрос среди 1,7 тыс. активных пользователей такси и выяснил, как часто пассажиры обращают внимание на внешний вид и чистоту автомобилей и что говорит о водителе состояние его авто. Почти 40% участников опроса уверены, что водители грязных авто водят агрессивно и опасно, а водителям в чистых автомобилях пользователи готовы оставлять больше чаевых.

Чистый автомобиль –– показатель заботы о клиенте, считают 49% опрошенных пассажиров. 37% участников исследования убеждены, что чистый и аккуратный внешний вид автомобиля такси свидетельствует о том, что у водителя высокий рейтинг. Именно немытые автомобили такси чаще останавливают сотрудники ДПС –– в этом убеждены 15% опрошенных.

Больше всего (42,4%) пассажиров такси раздражает испачканная одежда из-за немытых порогов или дверей авто. Треть (32,4%) активных пользователей такси чаще обращают внимание на состояние салона и запахи –– каждый пятый (20,4%) пассажир готов отказаться от поездки, если в салоне неприятно пахнет.

Только 14% пассажиров не обращают внимание на внешний вид такси. Абсолютное большинство опрошенных убеждено, что чистота автомобиля –– личная ответственность таксиста (а не таксопарка или агрегатора). Чаще всего водители такси, действительно, моют авто самостоятельно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд

Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google

Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022