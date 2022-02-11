CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс.заправки» добавили более 60 зарядных станций для электромобилей

В «Яндекс.заправках» появилось более 60 электрозарядок Транспортного комплекса столицы, которые устанавливаются в рамках проекта «Энергия Москвы». В приложении можно найти ближайшую, проверить, свободна ли она, и проложить туда маршрут. Станции расположены в разных точках города, при этом подзарядка и парковка на них бесплатная. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В последней версии приложения «Яндекс.заправки» добавили специальный фильтр, чтобы на карте отображались только станции для электромобилей. Для этого нужно зайти в раздел «Фильтры» на главном экране и выбрать зарядку с подходящим типом коннектора. Позднее эти станции появятся и в других приложениях «Яндекса»: «Картах» и «Навигаторе».

Для зарядки нужно подключить кабель к электромобилю и перейти из «Заправок» в приложение «Московский транспорт». Затем выбрать там станцию на карте, разъем и указать время зарядки. Ее можно завершить в приложении раньше времени.

Кроме городских станций, в «Яндекс.заправках» уже доступно семь зарядок с собственным программным обеспечением — у Даниловского рынка и на подземной парковке универмага «Цветной». Платить на них нужно только за парковку.

«Яндекс.заправки» — это сервис, который помогает водителям во всем, что связано с заправкой автомобиля. К нему уже подключено около 8500 АЗС по всей России. Среди них — станции сетей «Роснефть», BP, «Шелл». Сервисом уже пользуется более 1 млн автомобилистов, они оплачивают там топливо на сумму более 5 млрд руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд

Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google

Власти разгромили Webmoney. Кошельки недоступны. Лишен лицензии расчетный банк системы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории отмывание ворованных биткоинов

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022