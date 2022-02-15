Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom

Московский аэропорт Домодедово объявил о том, что приступил к созданию первой в России цифровой логистической платформы грузовых перевозок Cargocom. Она объединит участников цепочки перевозки грузов в 2022 г.

Проект реализуется в два этапа. Первый включает в себя предоставление цифровых услуг для авиаперевозчиков, агентов логистических операторов и компаний сектора электронной коммерции (e-commerce). На одном ресурсе будут собраны все необходимые инструменты для выбора оптимального маршрута, расчёта стоимости перевозки, а также бронирование и актуальная информация о движении груза. Второй этап предполагает введение расширенной функциональности логистических и сопутствующих сервисов для конечных получателей товаров — возможность оплаты и интеграцию с ресурсами государственных ведомств.

Основным преимуществом платформы станет возможность бесшовно комбинировать авиационные и автомобильные перевозки. На площадке будут работать как отечественные, так и зарубежные операторы услуг, обеспечивая экспорт и импорт грузов, а также доставку «от двери до двери».

«Предприниматели, работающие в сегменте e-commerce, которых в России становится все больше, заинтересованы в оптимальной логистической цепочке, — отметила управляющий директор Domodedovo Commercial Services Ирина Рябинина. — Мы считаем, что создание платформы на базе крупного транспортного хаба позволит всем участникам бизнес-процессов работать намного эффективнее. Домодедово предоставит возможность оформлять услуги дистанционно, по принципу «одного окна».

Концепцию Cargocom специалисты воздушной гавани разрабатывали совместно с экспертами компании «Центр информационных технологий» («ЦИТ»). Создание такого ресурса стало результатом исследований развития цифровых сервисов на базе грузового терминала аэропорта Домодедово. Эксперты ИТ-компании уже приступают к реализации базовых элементов платформы.

«Опыт ЦИТ по созданию цифровых платформ и обеспечению развития крупных отраслевых экосистем позволяет считать главным приоритетом компании фокус на решение бизнес-задач наших заказчиков, — сказал президент группы компаний «ЦИТ» Руслан Сиваков. — Для этого у нас разработано достаточное количество инструментов, зачастую, не только технических. Создание платформы Cargocom обеспечит взаимодействие участников грузоперевозок аэропорта Домодедово на принципиально новом уровне — в единой цифровой среде. При этом пользователи платформы — авиакомпании, государственные органы, логистические и экспедиторские компании, используя возможности Cargocom, смогут не только повысить эффективность взаимодействия, но и использовать платформу для преобразования собственных бизнес-процессов».