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VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции

Теперь бренды могут увеличивать свои продажи в партнерстве с площадками электронной коммерции с помощью технологий VK. Новый инструмент дает возможность рекламодателям управлять продвижением своих товаров, размещенных в маркетплейсах и интернет-магазинах, на ресурсах VK. Это позволяет получать целевые для бизнеса результаты и показывать пользователям наиболее релевантные объявления, а партнерам – привлекать новых покупателей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Первыми среди представителей e-commerce к Sales Promo Ads в myTarget подключились «AliExpress Россия» и маркетинговая облачная SaaS-платформа Flocktory, которая работает с крупными ритейлерами.

С помощью инструмента Sales Promo Ads рекламодатели могут продвигать свои товары, используя информацию о них с площадок ритейлера (продуктовые фиды). А для охвата потенциальных клиентов – подключать обезличенные аудиторные сегменты для таргетинга на целевых покупателей, предоставленные маркетплейсом или интернет-магазином.

Чтобы запустить кампанию с Sales Promo Ads, на первом этапе бренду необходимо выбрать партнера (ритейлера), на площадку которого будет вести объявление, и товары для продвижения из его продуктового фида. Затем рекламодатель может запустить продвижение выбранных товаров с таргетингами на аудиторию VK или запросить у партнера кастомный обезличенный сегмент для таргетинга на его покупателей. Например, партнер может предоставить доступ к таргетингу на покупателей определенной товарной категории или смежных продуктов, исключив тех, кто регулярно совершает покупки продукции бренда.

При клике на объявление пользователь сразу попадает на страницу товара на сайте партнера (ритейлера). Такая механика значительно сокращает путь от показа рекламы до покупки. По итогам продвижения бренды получат расширенную аналитику. Она включает оценку влияния кампании на такие важные метрики, как доля бренда в категории, продажи, рентабельность рекламных инвестиций (ROAS), а также помогает рекламодателям анализировать портрет своей целевой аудитории.

В кампании можно использовать несколько рекламных форматов: Карусель, Мультиформат и другие. Объявления будут показываться на ресурсах компании VK, например, в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в «Почте» и в рекомендательной системе «Пульс» – на десктопе и на мобильных устройствах. В будущем продвижение товаров можно будет также запускать на ресурсах партнеров рекламной сети myTarget, которая объединяет более 12 тыс. приложений и 2000 сайтов.

Первые тесты показали, что Sales Promo Ads позволяет эффективно увеличивать продажи и рентабельность инвестиций в маркетинг. Так, при продвижении товаров из категории FMCG рентабельность рекламных расходов (ROAS) может превышать 300%, а доля бренда в категории – увеличиться на 3-15%.

Сейчас запускать кампании с Sales Promo Ads можно через менеджеров VK. В будущем рекламодатели смогут использовать инструмент самостоятельно в рекламном кабинете myTarget.

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