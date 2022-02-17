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Число пользователей маркетплейсов удвоилось в 2021 году – big data Tele2

Tele2, оператор мобильной связи, составил цифровой портрет посетителя маркетплейсов. Средний возраст клиентов, которые приобретают товары на интернет-платформах, – 38 лет. Женщины пользуются ими намного чаще мужчин – 71% против 29%. В 2021 г. клиенты компании посещали маркетплейсы в два раза чаще, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Data scientists Tele2 оценили поведение абонентов, которые в 2021 г. пользовались маркетплейсами: Ozon, «Сбермегамаркет», AliExpress, Wildberries и «Яндекс.маркет». Исследование показало, что в 2021 г. клиенты компании посещали онлайн-платформы в два раза чаще, чем в 2020 г.. Основная аудитория маркетплейсов (71%) – женщины, 41% из них в возрасте 35-44 лет. Среди мужчин эта возрастная категория также оказалась наиболее активной.

В 2021 г. абоненты Tele2 чаще всего заказывали товары на маркетплейсах в мае – вероятно, в ходе подготовки к дачному сезону и периоду отпусков. Еще клиенты активно покупали онлайн в июне и декабре. Интересно, что в пандемийном 2020 г. активность пользователей постепенно повышалась с октября. Это может быть связано со снятием ограничений и более свободным перемещением людей как внутри своих городов, так и за их пределами.

На примере Ozon data scientists Tele2 оценили, к каким категориям трат склонны посетители маркетплейсов. Наибольшее число клиентов интересовалось путешествиями, на втором месте по популярности – медицинские товары, на третьем – продукты питания.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 г. абонентская база компании составила 46,6 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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