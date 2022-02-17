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«Одноклассники» открыли грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

«Одноклассники» объявляют о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тыс. руб на счет в рекламном кабинете «Одноклассников». Проект продолжит серию инициатив социальной сети в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в «Одноклассниках». Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий — быть проверенным партнером сервиса «Добро Mail.ru», вести группу в «Одноклассниках» и наполнять ее уникальным контентом, релевантным теме фонда. С подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке.

Подать заявку можно через личное сообщение в группу «Социальные проекты ОК». Заявка должна включать в себя название фонда с ссылкой на группу в «Одноклассниках», название проекта, для которого необходим грант, цель и результат, которого хочется достигнуть. Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал.

Первый этап приема заявок на участие в программе пройдет с 20 по 28 февраля 2022 г. включительно. Победителей определят в соответствии с требованиями и критериями, заявленными в правилах, также будет учитываться актуальность, востребованность, долгосрочность и перспективность проекта. Список фондов-победителей I квартала 2022 г. будет опубликован 2 марта 2022 г. в группе «Социальные проекты ОК».

Кроме того, фонды-победители получат от «Одноклассников» консультационную поддержку и смогут принять участие в специальном вебинаре об инструментах рекламного кабинета в «Одноклассниках» и особенностях продвижения в социальной сети.

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