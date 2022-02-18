Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления

Жителям столицы, оплачивающим услуги на городских платежных витринах, стала доступна подписка на уведомления по выставленным счетам Департамента городского имущества города Москвы. Например, горожане могут настроить уведомления по счетам за аренду нежилых помещений. Информационные сообщения можно получать на электронную почту, указанную на портале мэра Москвы (mos.ru), или в виде пуш-уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Получение услуг Департамента городского имущества становится удобнее благодаря онлайн-сервисам. В октябре 2021 г. на mos.ru появилась возможность подключения автоплатежей по договорам аренды городской недвижимости. Теперь жителям доступна функция подписки на оповещения, которая поможет своевременно получать информацию о выставленных счетах и быть уверенными в оплате в положенные сроки», — сказал Владимир Новиков, директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Максима Гамана, для удобства граждан и бизнеса город создает цифровую экосистему государственных услуг и сервисов.

«В электронный вид переведены процессы реализации городского имущества. На mos.ru также представлены госуслуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах. Обратиться за заключением различных договоров и дополнительных соглашений, получить участок земли под застройку, заказать всевозможные выписки теперь можно онлайн, не выходя из дома или офиса», — сообщил Максим Гаман.

Для настройки уведомлений в личном кабинете в левой панели нужно перейти во вкладку «Настройка подписок», выбрать тему «Начисления» и выбрать желаемый тип получения уведомлений с помощью галочки напротив. Уведомления возможно получать на электронную почту или в виде пуш-уведомлений, если установлено мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Настройка уведомлений доступна пользователям со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru.

Для подключения сервиса уведомлений в приложении «Госуслуги Москвы» нужно перейти в центр уведомлений, нажав на колокольчик в правом верхнем углу экрана, затем выбрать «Подписки», нажать на значок шестеренки и перейти в раздел «Мои платежи», после чего в пункте «Начисления по СНИЛС» выбрать формат уведомлений – push или e-mail.

Важно отметить, что если пользователь привык вносить плату на какой-то одной городской витрине – портале или в мобильном приложении, то рекомендуется настроить уведомления только на одном устройстве, чтобы избежать дублирования рассылок.

Какие еще уведомления можно настроить

Москвичам доступно 16 тем для подключения оповещений на mos.ru в разделе «Настройка подписок». Например, жители города могут настроить напоминания о получении электронного единого платежного документа. Для родителей и школьников действует подписка на уведомления о результатах государственной итоговой аттестации. Кроме того, пользователи могут настроить оповещения об эвакуации автомобиля или о выписке штрафа за нарушение правил дорожного движения. А у владельцев животных есть возможность подписаться на уведомления о необходимости вакцинировать домашнего питомца.

Аналогичные оповещения предусмотрены в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Также в нем доступны уведомления о готовности загранпаспорта и необходимости передать показания счетчиков воды. А пользователи приложения «Моя Москва» получают пуш-уведомления о событиях, например, когда ребенок входит и выходит из школы.

На портале mos.ru пользователям доступно более 380 услуг и сервисов, самые востребованные из них можно получить в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».