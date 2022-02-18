«Сбер» присоединился к принципам взаимодействия участников цифровых рынков

«Сбер» присоединился принципам взаимодействия участников цифровых рынков, целью которых является создание добросовестной конкуренции, открытых и прозрачных условий работы на цифровых рынках.

Принципы были разработаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно со «Сбером» и другими участниками рынка. Модель применения принципов предполагает элементы саморегулирования. Сами принципы уточняют текущие нормы в части работы цифровых платформ.

При этом за качеством применения принципов игроками рынка будет следить экспертный совет, состоящий из представителей ФАС и отраслевых ассоциаций, а также игроков рынка. Также экспертный совет будет постоянно совершенствовать и детализировать принципы, повышая их эффективность.

В принципы заложены правила разумности и добросовестности деятельности цифровых платформ, которые, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных условий для работы с поставщиками (в первую очередь, МСП), с другой стороны – защищать права пользователей.

Подписание меморандума о присоединении к принципам взаимодействия участников цифровых рынков состоялось 17 февраля на площадке ФАС. Меморандум также подписали Aliexpress, Lamoda, VK, Wildberries, «Циан», «Руссофт», «1С», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), «Авито», «Яндекс» и Ozon.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы разделяем мнение ФАС о необходимости развития национальных платформ и использовании саморегулирования вместо жестких ограничений. В России сложилась уникальная ситуация – у нас уже есть сильные национальные игроки, при этом конкуренция на наших цифровых рынках высокая. «Сбер», VK, «Яндекс», «Озон», Wildberries, МТС и другие в условиях острой конкуренции работают на рынках электронной коммерции, доставки еды, аудиовизуальных сервисов и других. С учетом этих предпосылок ФАС и участники рынка предлагают особый режим, основанный на модели саморегулирования вместо жестких законодательных ограничений. Применение принципов предполагает постоянный диалог между регулятором и участниками рынка для уточнения подхода и выработки наиболее эффективных механизмов работы с цифровыми платформами».