«Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб»

Каршеринг «Яндекс.драйв» запустил тариф «Сугроб». Теперь все машины, которые засыпало снегом, «Драйв» будет отмечать в приложении снежинкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.драйва».

Новый тариф для заснеженных городов

Пользователь сможет еще до начала аренды решить: выбрать другую машину или «откопать» ту, что застряла. Выбрав тариф «Сугроб», пользователь получит 1 час времени, 5 км за 1 руб. и 300 бонусов на следующую поездку. Для того чтобы бонусы были начислены нужно отправить фотографии «до» и «после» в чат поддержки.