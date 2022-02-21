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Cервис для путешественников Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ

«Сбербанк Казахстан» интегрировал сервис по покупке авиабилетов в мобильное приложение банка. Понятная и простая функциональность направлена на поиск выгодных предложений по цене авиакомпаний.

Онлайн-площадка Sberbank Travel работает в Казахстане больше года, помогая планировать и осуществлять поездки по всем направлениям. С помощью Sberbank Travel пользователи могут онлайн за считаные минуты забронировать и приобрести билеты на самолёт.

«Несмотря на то, что пандемия сильно повлияла на планы людей по всему миру, авиасообщение между странами и городами продолжает осуществляться. Люди летают как по рабочим вопросам, так и по личным делам. Sberbank Travel призван помочь упростить процесс поиска и покупки билетов, сделать его максимально комфортным, простым и выгодным. Мы отказались от взимания комиссии за пользование услугой с целью поддержать граждан в этот непростой период. Наш сервис помогает экономить не только деньги, но и время. Сегодня Sberbank Travel стал доступен в мобильном приложении Sber KZ, теперь пользователи могут осуществлять многие операции в одном приложении» – сказал заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Ернар Накисбеков.

В Sberbank Travel разработаны специальные функции, которые позволяют быстро подобрать тариф по персональному запросу. Кроме этого, приобрести авиабилет можно как для себя, так и для других людей.

В ближайшем будущем функциональность будет дополнена возможностью приобретения железнодорожных билетов.

Для использования сервиса нужно открыть или скачать мобильное приложение Sber KZ, выбрать вкладку «Сервисы». Затем кликнуть на «Sberbank Travel» и выбрать направление для путешествия.

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