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Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19

Минцифры России запустило новый сервис. Теперь на «Госуслугах» (в соответствии с изменениями, внесенным в приказ Минздрава России от 12 ноябре 2021 №1053н и вступающими в силу с 21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19.

Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации

Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на «Госуслуги». С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев.

«Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на «Госуслугах» после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к Covid-19, но официально не обращались за медицинской помощью», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

На «Госуслугах» также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от Covid-19. Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовало функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на «Госуслугах» при наличии подтвержденной учетной записи.

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