CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Вконтакте» предупредит о телефонном спаме: соцсеть запустила автоматический определитель номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data

Мобильное приложение «Вконтакте» сможет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Так социальная сеть заботится о пользователях и ограждает их от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов. Сервис не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис автоматического определения номера моментально сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. В режиме реального времени вся информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу ее работы — например, доставка товаров.

К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

«Вконтакте» принимает меры, чтобы повышать точность определителя: сервис предлагает пользователям поделиться обратной связью, если номера еще нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность — например, необычную продолжительность или частоту звонков. Релевантность данных обеспечивает и сегментирование базы номеров сервиса: она различается в зависимости от региона и включает в себя телефоны местных компаний и локальных филиалов.

«Пользователям “VK звонков” в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными. Поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей “Вконтакте” с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии — в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками, а также к максимально удобному сервису в любой жизненной ситуации», – сказала Марина Краснова, CEO «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков».

Сервис автоматического определения номера разработала команда «VK звонков» — платформы для видеоконференций без ограничений по длительности вызова и количеству участников. Так платформа продолжает укреплять многоуровневую защиту безопасности звонков, расширяя ее за пределы социальной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты

Google захламит главную страницу поисковика по примеру конкурентов

Аудитория CNews превысила 300 тыс. человек в сутки

Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках

Заботливый отец ненароком отключил интернет в целом городе, чтобы его дети не сидели в Сети

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Умные напольные весы: хиты продаж

Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022