«Вконтакте» предупредит о телефонном спаме: соцсеть запустила автоматический определитель номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data

Мобильное приложение «Вконтакте» сможет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Так социальная сеть заботится о пользователях и ограждает их от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов. Сервис не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис автоматического определения номера моментально сверяет входящие вызовы с собственной базой организаций — она формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей. В режиме реального времени вся информация тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу ее работы — например, доставка товаров.

К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

«Вконтакте» принимает меры, чтобы повышать точность определителя: сервис предлагает пользователям поделиться обратной связью, если номера еще нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность — например, необычную продолжительность или частоту звонков. Релевантность данных обеспечивает и сегментирование базы номеров сервиса: она различается в зависимости от региона и включает в себя телефоны местных компаний и локальных филиалов.

«Пользователям “VK звонков” в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными. Поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей “Вконтакте” с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии — в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками, а также к максимально удобному сервису в любой жизненной ситуации», – сказала Марина Краснова, CEO «Вконтакте», «VK видео» и «VK звонков».

Сервис автоматического определения номера разработала команда «VK звонков» — платформы для видеоконференций без ограничений по длительности вызова и количеству участников. Так платформа продолжает укреплять многоуровневую защиту безопасности звонков, расширяя ее за пределы социальной сети.