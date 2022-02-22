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«Сбермегамаркет» в IV квартале увеличил оборот в 7,4 раза до 18,3 млрд рублей

Мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет», входящий в экосистему «Сбера», раскрыл финансовые показатели по итогам IV квартала 2021 г. и 2021 г. Оборот (GMV, Gross Merchandise Value — оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок) маркетплейса в 2021 г. составил 29 млрд руб., увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2020 г.При этом, наибольший рост отмечается в IV квартале – в этот период GMV превысил 18,3 млрд руб., что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. и в три раза – по сравнению с III кварталом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Сбермегамаркета».

Количество доставленных заказов по итогам 2021 г. увеличилось в 3,3 раза год к году и составило 6,4 млн заказов. При этом, 4 млн заказов совершено в IV квартале 2021 г., что в 9,3 раза превышает показатели аналогичного периода в 2020 г.

Рост показателей связан с активным развитием маркетплейса по увеличению ассортимента и экспансией в регионы: количество доступных товарных позиций увеличилось за год в 1,4 раза и достигло по итогам года 3,2 млн уникальных товаров, а количество городов России, куда доставляются заказы, превысило 1000 (прирост в 2,2 раза относительно 2020 г.). Суммарное количество пунктов выдачи заказов, включая партнерские, увеличилось за год в два раза и составило более 60 тыс. точек.

«2021 г. стал важной вехой в истории развития маркетплейса. Интеграция с сервисами экосистемы “Сбера” позволила существенно расширить географию работы и возможности для клиентов, благодаря уникальному бесшовному опыту. Сейчас каждый третий заказ покупатели совершают с использованием бонусов от “Сберспасибо”. Более 648 тыс. новых клиентов впервые купили товары на «Сбермегамаркете» с бесплатной доставкой по подписке “Сберпрайм” и “Сберпрайм+”. В прошлом году нашим клиентам стали доступны покупки в рассрочку от “Покупай со Сбером”, а в приложении “Салют” можно заказать товары маркетплейса с помощью голосового помощника. На нашей витрине также появились позиции из ассортимента “Сбермаркета”, “Самоката”, “Сбер Еаптеки”. Все это в комплексе с усилиями профессиональной команды помогло нам достичь невероятных результатов. Мы только начали строить на базе маркетплейса интегрированную ecom-витрину, где внутри одной платформы объединены разные ecom-продукты экосистемы “Сбера”, и сейчас пристально изучаем покупательское поведение, восприятие клиентами такой объединенной витрины. Наш главный вызов в 2022 г. — повышение качества сервиса доставки и поддержки клиентов», — сказал Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса «Сбермегамаркет».

В компании отмечают, что обеспечить рыночные стандарты сервиса доставки при возросшем объеме в высокий сезон продаж в 2021 г. удалось благодаря интеграции со «Сберлогистикой» и расширению инфраструктурных мощностей.

На базе центральных складов «Сберлогистики» в Москве в 2021 г. маркетплейс запустил полный цикл складских операций (фулфилмент) для продавцов «Сбермегамаркета», инициативу планируется масштабировать в 2022 г. в регионы. Это позволит существенно повысить уровень сервиса и скорость доставки, а также способствует привлечению на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках текущей операционной модели.

Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за 2021 г. 2 марта 2022 г.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, входящая в экосистему «Сбера», где можно найти более 3,5 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.

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