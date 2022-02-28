Минцифры зафиксировало атаки на портал госуслуг

Минцифры объявило о том, что столкнулось с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 ТБ, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ, уверяют в Минцифры.

Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.