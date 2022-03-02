Более 350 общих собраний собственников и 2000 опросов провели москвичи в 2021 г. на платформе «Электронный дом»

Цифровая платформа «Электронный дом» является для москвичей единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. Благодаря ей можно в электронном виде участвовать в собраниях собственников, проводить опросы среди соседей, вызывать мастеров-коммунальщиков, подавать заявки в управляющую компанию и многое другое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«За прошлый год с помощью платформы горожане организовали больше 350 общих собраний собственников и 2000 опросов. Недавно в “Электронном доме” появился новый раздел — карта подключенных домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2022 г. «Электронный дом» ожидает ряд обновлений. В частности, будет усовершенствована система отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы, что дополнительно упростит взаимодействие с этими организациями.

Одна из самых востребованных услуг сервиса — возможность сообщить о неполадках в квартире, в подъезде или во дворе. Еженедельно через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город» поступает около 3500 заявок.

Удобство использования

Александр Шмельков живет в Медведкове и вспоминает времена, когда они с соседями проводили собрания собственников во дворе на морозе, а иногда и в подъезде. В условиях пандемии COVID-19 обеспечить социальную дистанцию между всеми собравшимися в одном помещении жильцами затруднительно.

«Теперь благодаря “Электронному дому” мы проводим опросы или общие собрания в онлайн-режиме. При этом не тратим время на подсчеты голосов, формирование реестра собственников и ведение протоколов собрания — все делает система. Все могут высказаться, не перебивая друг друга, и каждый голос будет учтен. Естественно, что такое взаимодействие между соседями ускоряет принятие важных для нас решений и снижает трудозатраты», — отметил Александр Шмельков.

С помощью «Электронного дома» Александр и другие жители сформировали совет дома, выбрали, как копить средства на капремонт. Кроме того, удалось узнать мнение жильцов о площадке для выгула собак и парковке.

«Дом у нас новый, соседи активно подключаются к “Электронному дому”, видя все его преимущества. Наиболее востребованными функциями, по моим наблюдениям, являются опросы и возможность оплаты коммунальных услуг через приложение», — сказал Александр Шмельков.

Экономия ресурсов

Инна Якушина живет в Царицыне. Об «Электронном доме» она узнала от знакомых, которые поделились своим опытом проведения собраний собственников онлайн.

«В условиях пандемии “Электронный дом” оказался для нас настоящей находкой. Сервис позволяет свести очные контакты к минимуму, увеличить число участников собраний и собрать необходимый кворум. Собственник, не отвлекаясь от повседневной жизни, может проголосовать по важному вопросу в любое удобное для него время. Кроме того, не нужно забывать и о минимизации материальных затрат — теперь мы экономим на печати документов, канцелярских товарах и многих других мелочах», — отметила Инна Якушина.

«Электронный дом» помог москвичке и ее соседям принять решение о заключении прямых договоров с АО «Мосэнергосбыт», что позволяет платить по квитанции по установленным тарифам напрямую, минуя посредников в виде управляющей компании.

«Надеюсь, уже весной решим вопросы по обслуживанию домофонной системы и по установке и обслуживанию системы видеонаблюдения», — сказала Инна Якушина.

Еще одной полезной функцией платформы Инна считает проведение опросов. Они помогают выяснить мнение собственников жилья по тем или иным проблемам и более точно сформулировать повестку онлайн-собраний.