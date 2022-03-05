Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber

В сервисе видеоконференций Jazz by Sber, который позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени, появилась технология автоматического распознавания речи (ASR, Automatic Speech Recognition), благодаря которой можно видеть расшифровку беседы в режиме реального времени или скачать полный текст разговора в любой момент видеовстречи. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Jazz by Sber подходит как для общения с друзьями и близкими, так и для корпоративного использования. Запустить видеовстречу можно в один клик в мобильном приложении «Салют», веб-браузерах, через приложение для компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом сервис позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.

Текст встречи под рукой

Воспользоваться расшифровкой можно в десктопном приложении Jazz by Sber Desktop и в веб-версии сервиса. Теперь во время встречи пользователь может больше концентрироваться на общении, а не на ведении заметок. Также транскрибация поможет быстро включиться в беседу опоздавшему или временно отвлекшемуся от нее участнику, сделает проще и удобнее использование видеозвонков для людей с нарушением слуха.

Распознавание работает на основе собственной технологии от SberDevices — SmartSpeech, — которая обеспечивает высокую скорость и отличное качество распознавания, в том числе имен, сложных терминов и длинных слов.

Чтобы воспользоваться расшифровкой, нужно скачать приложение Jazz by Sber Desktop или зайти в веб-версию сервиса и авторизоваться по «Сбер ID» на сайте jazz.sber.ru (для получения «Сбер ID» необязательно быть клиентом СберБанка). Затем нужно создать конференцию и пригласить туда минимум одного собеседника. Распознавание работает, только если во встрече участвуют два или более человек. Авторизованный пользователь, создавший конференцию, будет ее администратором и сможет в любой момент включить или выключить расшифровку в разделе «Прочее» в настройках сервиса. Увидеть и скачать текст расшифровки разговора сможет любой из участников встречи. Текст отображается в режиме онлайн во вкладке «Общение» вместе с сообщениями в чате. Таким образом, все, что произнесено голосом или написано в чате, становится доступно в удобном формате — в окне диалога.

Безопасность и удобство управления звонком

В сервисе есть функция умного шумоподавления и возможность подключаться без видео, чтобы созваниваться было удобно независимо от качества интернета и внешних условий, а также опция видеозаписи встречи.

Режим администратора звонка позволяет удалять участников из конференции, управлять включением или блокировкой микрофонов и камер, управлять правами на демонстрацию экрана, открывать или закрывать доступ к чату. Помимо версий для рабочего стола и веб-браузера, сервис работает в мобильном приложении «Салют», на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.

За безопасность соединения отвечает команда Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.ZONE SOC, которая оказывает сервису Jazz услугу Threat Detection and Response. В ее рамках осуществляется мониторинг инцидентов кибербезопасности и реагирование на них. Эксперты BI.ZONE круглосуточно отслеживают появление ранних признаков кибератак любого типа и предотвращают их. Сервера видеосервиса находятся на территории России и размещены в облаке SberCloud.

На данный момент Jazz by Sber доступен пользователям бесплатно. А благодаря наличию SDK у бизнеса есть возможность внедрять функции видеоконференций и видеозвонков в свои собственные продукты.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.