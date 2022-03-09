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Делобанк подключит оплату через СБП без открытия расчетного счета клиентам бизнес-маркетплейсов

Делобанк реализовал возможность подключения приема оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без открытия расчетного счета для клиентов бизнес-маркетплейсов, которым банк предоставил свой API для подключения куайринга.

Ранее для подключения приема оплаты через СБП необходимо было стать клиентом Делобанка и открыть счет. Теперь предприниматели могут подключить куайринг с привязкой к расчетному счету в том банке, где они уже обслуживаются. Для этого необходимо, чтобы только бизнес-площадка, с которой работает предприниматель, получала услуги банковской инфраструктуры от Делобанка. Опция относится к услугам BaaS (banking as a service – предоставление услуг банковской инфраструктуры и процессов для построения на ее основе собственного бизнеса).

«Прием платежей через СБП не только стабильно работает, но и позволяет предпринимателям серьезно сокращать комиссионные издержки, а их клиенты получат возможность безопасно совершать оплату телефоном по QR-коду. В свою очередь, маркетплейсы и другие финтех-площадки с помощью агентского API Делобанка могут подключить предпринимателей, исключая интеграцию с множеством банков, в котором может быть открыт расчетный счет отдельно взятого клиента. Это позволит не только экономить на интеграции всех банков клиентов, но и ускорить подключение к СБП», – сказала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

«Делобанк стал первым в России банком, который реализовал на базе своего процессинга возможность подключения куайринга без открытия расчетного счета. Данный технологический проект стал возможен благодаря получению банком «Синара» (ранее – СКБ-банк) статуса агента в СБП. Проект прошел внутренние тестирования и отработан с реальными клиентами на платформе бизнес-маркетплейса», – сказал Виталий Копысов, директор по инновациям банковской группы банка «Синара».

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