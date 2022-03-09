CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

РЖД запустили российский аналог booking.com

«Российские железные дороги» запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников.

Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тыс. объектов размещения. Этот перечень будет дополняться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты

«Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей

Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г.

150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест

Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка

VK лишается крупнейшего зарубежного акционера

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022