РЖД запустили российский аналог booking.com

«Российские железные дороги» запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников.

Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тыс. объектов размещения. Этот перечень будет дополняться.