В Рунете отказываются показывать рекламу от Google

В Рунете наблюдается резкое снижение применения рекламного инструментария Google. Вебмастера на российских площадках избегают или отказываются от интеграции программного кода для показа рекламы Google Ads. Такие данные получили исследователи рекламной сети SlickJump после детального анализа популярных информационных площадок Рунета. Об этом CNews сообщили представители SlickJump.

Так, в начале марта 2022 г. рекламный код Google Ads в Рунете стал встречаться на 11,51% реже, отмечают эксперты рекламной платформы SlickJump. Эта тенденция началась еще в конце 2021 г., когда было зафиксировано снижение рекламных интеграций с Google на 4,7%. Замеры были сделаны на площадках рекламной сети SlickJump, которая охватывает около 80% площадок с русскоязычным редакторским контентом.

«Русский сегмент интернета действительно постепенно отказывается от рекламного кода Google, а в марте эта тенденция только усилилась. Мы предполагаем, что процент отказа будет расти еще быстрее, особенно в свете сокращения партнерского взаимодействия между российским и зарубежным бизнесом», — сказал исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков.

Среди причин отказа от рекламных интеграций с Google эксперты называют нерелевантную тематике рекламу и требования рекламодателей обеспечить brand safety для их рекламных кампаний.

«Выбор площадки для размещения рекламы сегодня не обеспечивает гарантий подходящего информационного окружения для рекламируемого бренда. Рекламодатели стали больше обращать внимание на технологии, которые позволяют тонко настраивать контекстное окружение, чтобы не нарушалось восприятие рекламируемого бренда и его позиционирование», — сказал Антон Ермаков.

По его словам, фокус на brand safety не является чем-то уникальным и новым для российского рынка. Однако в последнее время, желание брендов оказаться в более предсказуемой контентной среде растет. Поэтому, рекламные инструменты Google не всегда отвечают целям рекламодателей и вебмастеров. Ведь ни те, ни другие не имеют достаточно контроля за содержанием рекламы, которая демонстрируется рекламной сетью Google Ads.

Эксперты заявляют, что доля brand safety технологий на российском рынке рекламы сейчас значительно вырастет.

«Мы уже отмечаем повышение спроса на технологии лингвистического анализа в рекламе, на рекламные форматы которые позволяют рекламодателям точно настраивать контентное окружение для своих рекламных сообщений. Для многих брендов в России brand safety становится обязательным элементом при выборе рекламных инструментов», — резюмирует Антон Ермаков.