Жители Северного микрорайона и других новостроек в Орле получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТС

МТС реализовала очередной этап проекта по модернизации сети фиксированной связи в Орле. Возможность пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением появилась еще у 26 тыс. орловских семей в четырех микрорайонах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизированная сеть фиксированной связи охватила часть района Алроса, Наугорского шоссе, Веселой слободы, Северного микрорайона (ул. Раздольная, Металлургов, Дмитрия Блынского, Московское шоссе, пер. Артельный), а также часть домов по улицам Приборостроительная, 8 Марта, Черкасская, Гагарина, Нормандия-Неман, Розы Люксембург, Октябрьская, Матросова и Полесская.

Орловчане могут подключить домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с, услуги мобильного, интерактивного ТВ и другие цифровые сервисы. Пропускная способность высокоскоростного интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Всего с начала реализации проекта новые технологии стали доступны для более 45 тыс. семей.

«Новоселам доступны не только преимущества быстрого интернета, но и экономия с конвергентными предложениями, которые помимо проводного интернета и ТВ включают мобильную связь и доступ к онлайн-кинотеатру KION. Подключение по такой схеме обходится абонентам дешевле, чем если оплачивать все эти услуги раздельными счетами. Уже каждый второй орловчанин-абонент нашего проводного интернета сокращает свои расходы на связь, подключая комбо-предложения», – отметил директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Орла могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.