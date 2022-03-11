Московский инновационный кластер приглашает к сотрудничеству технологический бизнес из регионов России

Московский инновационный кластер (МИК) приглашает технологические компании со всей страны к работе со своей цифровой платформой i.moscow. Чтобы привлечь новых партнеров, эксперты МИК провели онлайн-презентацию при поддержке Ассоциации инновационных регионов России. Участие в ней приняли более 40 представителей региональных органов власти, малого и среднего бизнеса, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Особое внимание во время презентации уделили сервису «Биржа контрактного производства». С его помощью можно разместить заказ на производство той или иной продукции и выбрать подходящего исполнителя из тех, кто на него откликнется. При этом все взаимодействие заказчика с исполнителем вплоть до подписания документов происходит в онлайн-режиме на платформе i.moscow.

«Сервис позволяет предпринимателям найти надежного подрядчика и выпускать продукцию без вложений в собственное производство. А для потенциальных исполнителей проект удобен тем, что помогает загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль. К бирже уже подключились представители 55 регионов России. Они специализируются на приборостроении, производстве косметики, легкой промышленности и других направлениях», — отметила Наталья Сергунина.

На данный момент благодаря сервису заключены контракты на общую сумму более 160 млн руб., добавила вице-мэр.

Одно из преимуществ биржи — размещение заказа на изготовление небольшой или штучной партии товара. Это дает возможность даже малым предприятиям избежать издержек, связанных с перепроизводством.

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Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 33 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Совершенствованием цифровых возможностей платформы кластера i.moscow занимается городской Департамент информационных технологий.