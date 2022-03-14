Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России

Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России.

12 марта 2022 г. стало известно, что «Ростелеком» и «Мегафон» отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне.

Операторы «Мегафон» и «Ростелеком» ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

«На работе с российскими интернет-ресурсами это никак не отразится. «Ростелеком» обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надежного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками», – отметили в «Ростелекоме».

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 г. прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», – отметили в «Мегафоне».

Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей, заявили в Минцифры.