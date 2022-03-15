CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила интернет на площадках ОЭЗ «Липецк» для компаний-резидентов

МТС завершила очередной этап развития сети мобильного интернета стандарта LTE на территории особой экономической зоны ППТ «Липецк». Модернизация базовых станций в местах повышенной нагрузки на сеть позволила на треть повысить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 20% для компаний-резидентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Потребности в высокоскоростном мобильном интернете растут не только у жителей региона, но и у бизнеса, у наших корпоративных клиентов, поэтому мы планомерно работаем над увеличением емкости сети и зоны покрытия LTE. ОЭЗ “Липецк” активно развивается, и я уверена, что наши совместные усилия будут способствовать развитию производства, что в итоге сможет улучшить качество жизни людей», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Инфраструктура МТС, размещенная на территории ОЭЗ «Липецк», включает в себя, в том числе, собственную сеть NB-IoT, и позволяет предприятиям внедрять современные цифровые сервисы: устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облака.

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

В «Яндексе» сменился гендиректор

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

Из Реестра российского ПО исчезли все сведения о компаниях-разработчиках

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022