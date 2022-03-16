Скорость домашнего интернета увеличилась в Калининском районе

Сразу несколько крупных жилмассивов Калининского района Новосибирска получили высокоскоростной домашний интернет МТС, который в 10 раз превышает стандартные скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети фиксированной связи МТС скорости домашнего интернета до 1 Гбит/с стали доступны жителям Калининского района. Еще более 30 тыс. семей теперь могут с комфортом выходить в сеть сразу с большого количества устройств без потери качества и скорости загрузки контента, например, смотреть онлайн-видео высокого разрешения и вести прямые эфиры в хорошем качестве. Улучшения затронули жителей Снегирей, Родников, Юбилейного, а также жилого комплекса «Красный проспект» и поселка Северный.

Также калининцы смогут экономить до 40% месячного бюджета на услуги связи – если использовать домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС, объединив все услуги в единый пакет.

«В Новосибирске растет спрос на оптимизацию расходов при использовании высокоскоростного интернета всеми членами семьи, и объединение нескольких цифровых сервисов в «пакеты» – самое удобное решение для этого. Можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета и экономить, получая скидку на набор цифровых сервисов – домашнее ТВ, интернет и мобильную связь. Для того, чтобы жители многоэтажных жилмассивов и новостроек Калининского района пользовались всеми этими преимуществами, мы постоянно развиваем фиксированную сеть и делаем высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей», — сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.