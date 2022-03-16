CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Скорость домашнего интернета увеличилась в Калининском районе

Сразу несколько крупных жилмассивов Калининского района Новосибирска получили высокоскоростной домашний интернет МТС, который в 10 раз превышает стандартные скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети фиксированной связи МТС скорости домашнего интернета до 1 Гбит/с стали доступны жителям Калининского района. Еще более 30 тыс. семей теперь могут с комфортом выходить в сеть сразу с большого количества устройств без потери качества и скорости загрузки контента, например, смотреть онлайн-видео высокого разрешения и вести прямые эфиры в хорошем качестве. Улучшения затронули жителей Снегирей, Родников, Юбилейного, а также жилого комплекса «Красный проспект» и поселка Северный.

Также калининцы смогут экономить до 40% месячного бюджета на услуги связи – если использовать домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС, объединив все услуги в единый пакет.

«В Новосибирске растет спрос на оптимизацию расходов при использовании высокоскоростного интернета всеми членами семьи, и объединение нескольких цифровых сервисов в «пакеты» – самое удобное решение для этого. Можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета и экономить, получая скидку на набор цифровых сервисов – домашнее ТВ, интернет и мобильную связь. Для того, чтобы жители многоэтажных жилмассивов и новостроек Калининского района пользовались всеми этими преимуществами, мы постоянно развиваем фиксированную сеть и делаем высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей», — сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова

«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ

Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022