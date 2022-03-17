Merlion запустил новый сайт об импортозамещении в ИТ

Группа компаний Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, объявляет об открытии rus.merlion.ru - информационного ресурса, посвященного отечественным программным продуктам и ИТ-оборудованию от десятков российских вендоров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания начала разрабатывать ресурс в декабре 2021 г., наполнила его на момент запуска десятками различных актуальных материалов, в том числе эксклюзивными статьями и обзорами от экспертов отрасли, которые помогут партнерам быстрее разобраться в многообразии предложений и выбрать оптимальное решение. За последние три недели спрос на российские ИТ-продукты, по данным компании, вырос более чем в три раза. Наибольшей популярностью пользуются продукты по информационной безопасности, а также традиционные операционные системы и офисные приложения.

В настоящее время в дистрибуторском портфеле Merlion представлено более 30 российских ИТ-производителей (за год количество отечественных вендоров в составе поставщиков выросло почти в два раза). Компания продолжает активно развивать внутреннюю экспертизу в импортозамещении, формируются профильные команды – все это открывает перед дистрибьютором новые возможности для проектной деятельности. Очевидно, что потребность в российских технологических продуктах будет только расти, и Merlion готов поддержать и удовлетворить этот спрос уже сейчас.

Запущенный новый сайт rus.merlion.ru уже содержит базу знаний, новостей и событий по теме импортозамещения в ИТ. Для подготовки этой базы компания использует полезный контент от российских вендоров, проводит интервью с экспертами рынка, готовит собственные обзоры решений и подробные статьи о технологиях, собирает отраслевые мероприятия в календарь анонсов и следит за изменениями в законодательстве в сфере импортозамещения. В планах компании –а регулярно пополнять сайт новым контентом силами экспертов и авторов, обладающих многолетним опытом в изучении и освещении российского ИТ-рынка. Ресурс содержит удобный каталог импортозамещающих вендоров, который продолжает пополняться. Команда сайта планирует сделать его уникальным и эффективным инструментом для подбора и заказа продуктов и решений.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям:

• Ритейл и e-commerce: «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru

• ИТ-услуги: ОТР, «Сеть компьютерных клиник», High Energy, AnalyticsHub, PRO IT, MerliOnCloud

• Производство: «Бюрократ», iRU.