Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта 2022 г. объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января 2022 г.. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В данные для аналитики вошли пять зарубежных и пять российских мессенджеров. Среди зарубежных оказались WhatsApp, Viber, Signal, WeChat и Facebook Messenger. В списке российских: Telegram, Tam Tam, TenChat, Yandex.Messenger и Agent.Mail.ru.

Общий интернет-трафик на все десять мессенджеров показал резкий скачок роста в феврале: 24 февраля 2022 г. объем трафика был в 1,9 раз выше, чем днем ранее. Затем трафик немного снизился к 8 марта 2022 г., но уже к концу рассматриваемого периода вернулся к прежним значениям.

Интернет-трафик на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года

Лидером среди мессенджеров был и остается Telegram. На втором месте Viber, затем WhatsApp. За рассматриваемый период Telegram увеличил свою долю в общем трафике на мессенджеры с 95,37% в январе 2022 г. до 97,02% в марте 2022 г.. Также свою долю в трафике увеличило и российское приложение Tam Tam — с 0,16% в январе 2022 г. до 0,23% в марте 2022 г. Остальные мессенджеры потеряли в доле общего трафика по сравнению с данными за январь 2022 г.

Как изменились доли интернет-трафика на мессенджеры с января по март 2022 года

Наибольший прирост трафика и пользователей в марте по сравнению с январем показали приложения:

1. TenChat: рост трафика в 586 раз, пользователей — в 243 раза.

2. Agent.Mail.ru: рост трафика в 6,5 раз, пользователей — в два раза.

3. Tam Tam: рост трафика в четыре раза, пользователей — в 1,5 раза.

4. Telegram: рост трафика в два раза, пользователей — в 1,5 раза.

Ровный незначительный прирост трафика и пользователей был у WhatsApp, Viber, Signal и Yandex.Messenger. Графики этих же приложений имеют паттерн и выглядят волнообразно — каждые выходные активность снижается, восстанавливаясь на буднях. Приложение WeChat остается в своих средних значениях с начала года.

Единственный мессенджер, который сдал позиции и в объеме трафика, и в количестве пользователей, — Facebook Messenger. Почти в три раза меньше интернет-трафика тратили клиенты Yota на Facebook Messenger в марте 2022 г., чем в январе 2022 г. С 4 марта 2022 г. он заблокирован на территории России.

«После блокировки некоторых социальных сетей люди перешли на общение в мессенджерах. Также часть людей предпочитает получать информацию из тематических каналов в Telegram. Скорее всего, именно этим объясняется повышение трафика на мессенджеры в марте», — отметила Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.