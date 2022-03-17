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В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента

В марте 2022 г. средний объем дневной активной аудитории (DAU) российской социальной сети Yappy увеличился на 68% по сравнению с аналогичным показателем в феврале 2022 г. К платформе присоединились телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, певица Глюкоза, блогеры Гусейн Гасанов и Кика Ким, рэпер Джиган и другие звезды, блогеры и представители СМИ. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа».

Значительно увеличилось и количество публикуемых видео. В среднем в марте 2022 г. за сутки авторы выкладывают в социальной сети в 2,2 раза больше роликов, чем в феврале 2022 г. Общее количество видеороликов, доступных пользователям Yappy, превысило 500 тыс. единиц. К ним относятся пользовательские видео, а также нарезки из известных шоу и сериалов, которые можно найти в ленте, видеостоке и кастомных подборках.

С начала 2022 г. дизайн приложения Yappy был обновлен, усовершенствованы навигация и редактор для работы с видео и звуком. В ближайшее время в приложении Yappy станут доступны новые расширенные функции и инструменты для создания и редактирования совместных роликов.

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«Газпром-медиа холдинг» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает новые продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов «ГПМ Матч». Частью холдинга также является компания «НТВ-Плюс» – оператор спутникового и цифрового ТВ.

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