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МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона

МТС объявляет о завершении модернизации сети четвертого поколения в городах Гуково, Донецк, Новошахтинск, которая позволила увеличить средние скорости в 4G-сети в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект по обновлению сети охватил свыше 60 базовых станций МТС во всех микрорайонах этих городов. Технические специалисты компании перераспределили частоты, используемые ранее для голосовой связи 2G, на передачу данных в сети LTE. Таким образом, МТС добилась существенного увеличения скорости мобильного интернета.

Теперь общаться по видеосвязи, смотреть онлайн-видео в HD-качестве, дистанционно работать и учиться, пользоваться другими цифровыми сервисами с высокоскоростным интернетом четвертого поколения будет еще комфортней.

«Возрастающая нагрузка на сеть требует увеличения ее пропускной способности. Поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в Ростовской области, чтобы обеспечивать стабильно высокое качество мобильного интернета. В текущем году мы намерены расширить географию проекта на весь донской регион», – отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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