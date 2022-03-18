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Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Турции

Сервис заказа такси «Максим» объявил о начале работы в Турции. Сейчас можно заказать поездку в Стамбуле, в дальнейшем планируется запуск во всех основных туристических центрах страны.

Старт работы «Максима» в Стамбуле позволит российским гражданам пользоваться в Турции привычным и понятным им сервисом с гарантированной стоимостью поездки, освободит пользователей от проблем с поиском автомобиля, избавит от языковых барьеров в общении с водителями такси. В приложении «Максим» нужно лишь поменять страну и выбрать город. Вне зависимости от выбранной страны приложение доступно на русском языке.

Сейчас гости и жители Стамбула могут заказывать поездки на автомобиле. Российские туристы на данный момент могут оплачивать поездки в приложении с привязанной карты «Мир» или наличными — турецкими лирами. Первый реальный заказ был на поездку по тарифу «Эконом» протяженностью 1,1 км. Стоимость составила 20 лир (около 150 руб). Заказ был выполнен на автомобиле Fiat Aegea.

В дальнейшем будут внедряться другие тарифы, в том числе и те, которые популярны у пользователей сервиса в России: доставка и покупка товаров, грузоперевозка. Сервис планирует позже начать работу и в других турецких городах — Аланье, Анталье и Мерсине.

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