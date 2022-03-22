Каждый четвёртый клиент «Сберстрахования» страхуется онлайн по подписке

Более 25% клиентов, оформляющих страховые полисы по продуктам «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома» онлайн, выбирают подписную модель страхования, выяснила дочерняя компания «Сбера» «Сберстрахование», проанализировав продажи за 2021 г.

Самой востребованной программой по подписке стала «Защита от травм». Начиная с февраля 2021 г. такой опцией оформления договора воспользовались 36% от общего числа людей, купивших эти полисы онлайн. Немного меньше клиентов подписались на страховку по добровольному страхованию жилья «Защита дома» и защите банковских карт «Сбереги финансы» — 29% и 22% клиентов соответственно.

Подписная модель позволяет самостоятельно выбрать срок и способ оплаты страхового полиса. Клиент может оформить страховую защиту на тот период, когда больше всего в ней нуждается — на месяц, квартал или год. В результате подписка даёт возможность разделить стоимость страховой программы на более комфортные для бюджета регулярные платежи. Страховая защита действует в течение всего срока, когда клиент делает взносы.

Подписку на программы «Защита дома» и «Защита от травм» в «Сбербанк онлайн» можно оформить на месяц, квартал или год, «Сбереги финансы» — на месяц или год. Заявить о страховом событии по всем трём программам можно прямо в «Сбербанк онлайн».

«Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может сформировать программу страхования под свои нужды — выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать по программе можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Подписка стоит от 272 руб. в месяц.

«Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

«Сбереги финансы» даёт возможность застраховать в одном полисе деньги на всех счетах клиента в «Сбере», включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Программа предусматривает защиту от несанкционированного списания денег, кражи наличных, а также возмещение убытков, если на имя клиента без его ведома взят кредит.