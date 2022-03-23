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Wildberries выпустил важное обновление в приложении для партнерских грузоперевозок WBDrive

Российский онлайн-ритейлер Wildberries выпустил обновление мобильного приложения для партнерских грузоперевозок WB Drive: была улучшена и оптимизирована работа сканера штрих-кодов, внедрено подключение дополнительного Bluetooth-сканера. Данные решения были внедрены по результатам анализа обратной связи от партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Благодаря обновлениям партнеры – драйверы – смогли сократить время, затрачиваемое на приемку поставок со складов компании: раньше на обработку одной «посылки» уходило до 15-20 секунд, после обновления приложения – 5-10 секунд.

«Wildberries продолжает развивать собственную онлайн-платформу не только для производителей и продавцов товаров, но и предпринимателей, оказывающих логистические услуги. Мы видим большой интерес к сотрудничеству со стороны перевозчиков: с декабря к проекту присоединились свыше 65 тыс. драйверов. Мы продолжим развивать данный сервис, будем запускать новые направления и маршруты и дорабатывать функционал приложения, чтобы создавать простые и удобные инструменты, с помощью которых российский бизнес может сохранить и приумножить свои доходы», –сказали представители Wildberries.

Оказывать услуги по грузоперевозкам в WB Drive может не только компания, предприниматель, но и самозанятый. Для этого необходимо установить мобильное приложение, пройти быструю регистрацию и можно приступать к работе. Информация о доступных заданиях публикуется в специальном мобильном приложении для B2B-грузоперевозок WB Drive. Исполнитель выбирает подходящие ему предложения, получает груз в выбранном логистическом центре и осуществляет его перевозку до пункта выдачи заказов или в обратном направлении. Интервал доставки – с 8:00 до 20:00 текущего дня.

Доставка заказов открыта по всей России. Перевозка груза осуществляется исполнителем как по городу, так и по области.

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