Glorax заключила стратегическое партнерство с платформой для продажи недвижимости Trendagent

Glorax заключила стратегическое партнерство с платформой для продажи недвижимости Trendagent. Решение о переходе на работу с риэлторами по принципу «единого окна» было принято в рамках оптимизации бизнес-процессов и задачи по увеличению объема агентских продаж. Переход на новую систему сотрудничества назначен на 1 апреля 2022 г. через платформу Trendagent.

«Проанализировав результаты продаж по итогам 2021 г., мы сделали вывод, что больше половины агентских сделок у нас проходит через платформу Trendagent, – сказал Руслан Сырцов, вице-президент коммерческого блока Glorax. – Кроме того, сегодня это самая технологичная площадка среди агентств недвижимости в онлайн-пространстве с самым большим набором сервисов для работы риэлторов. Поскольку Glorax постоянно находится в поиске новых технологичных решений и партнеров для их воплощения, сотрудничество с таким прогрессивным современным цифровым агентом позволит ускорить сроки проведения сделок, а также оптимизировать документооборот при взаимодействии с субагентами».

Платформа Trendagent отличается удобным сервисом и большой базой данных по каждому объекту, которая пополняется ежедневно. Здесь риэлторы находят актуальную информацию не только о квартирах, но и машиноместах, кладовых, коммерческих помещениях. Все данные обновляются в режиме реального времени в соответствии с постановкой броней, выводом новых лотов, изменениями условий продаж и пр. Через сервис агентам удобно подбирать варианты квартир, используя фильтры и опцию сравнения выбранных лотов, бронировать квартиры и фиксировать стоимость для клиента, подавать заявки на ипотеку в несколько банков одновременно, проводить сделки и получать агентское вознаграждение. Помимо этого, команда платформы Trendagent регулярно проводит курсы обучения для агентов по объектам, с которыми работает.

«Мы рады, что стали эксклюзивным партнером компании Glorax по работе с агентами и надеемся, что наша платформа сможет и дальше обеспечивать стабильно высокий объем продаж в проектах девелопера. Электронный формат взаимодействия между Glorax и агентами, агентами и покупателями позволяет отказаться от ручного управления и избавиться от бумажного делопроизводства, что в конечном итоге экономит время и увеличивает эффективность, – сказал CEO Trendagent Владимир Сорокин. – При этом мы высоко ценим сотрудничество с федеральным девелопером Glorax, такие крупные клиенты позволяют совершенствовать наши сервисы и задавать новые стандарты работы компании».