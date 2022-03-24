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МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины

МТС сообщила о запуске высокоскоростного 4G-интернета в 12 населенных пунктах, расположенных на территории древнейших районов Псковской области и привлекающих туристов и любителей истории.

К началу туристического сезона МТС расширила покрытие и установила новое телеком-оборудование в десяти районах Псковщины, имеющих большое культурное и историческое значение. Мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впервые появились в малых населенных пунктах с числом жителей от 10 до 700 человек, расположенных в Псковском, Куньинском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Печерском, Плюсском, Порховском, Дедовичском и Невельском районах.

Теперь абонентам МТС, проживающим на землях древней Псковщины, а также туристам и исследователям исторических достопримечательностей, доступно общение в мессенджерах и соцсетях, просмотр видеоконтента, а также использование госуслуг, образовательных порталов и интернет-магазинов на скорости до 150 Мбит/с, сопоставимой со скоростями провайдеров проводного интернета.

«Псковская область обладает огромным туристическим потенциалом, и для нас важно, чтобы туристы и отдыхающие, которые приезжают на Псковскую землю, имели возможность пользоваться интернетом в привычном объеме и на высоких скоростях. И, конечно, хорошая связь и высокоскоростной интернет имеют огромное значение для качества жизни людей, проживающих в Псковской области постоянно. Теперь еще в 12 деревнях и поселках Псковской области абоненты МТС смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы: слушать музыку, смотреть сериалы и фильмы в онлайн-кинотеатре Kion, использовать российское облачное хранилище «МТС вторая память», а юные и любознательные – подключаться к мастер-классам и участвовать в конкурсах проекта «Поколение М», – отметила Ольга Рябченко, директор МТС в Псковской области.

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