На «Циан» появилась возможность онлайн-бронирования посуточной аренды

Отвечая на увеличившийся рост спроса на посуточную аренду квартир по России и общий тренд на развитие внутреннего туризма, «Циан» совместно с партнерами перезапустил сервис посуточной аренды и добавил возможность онлайн-бронирования на сайте и в приложении. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Онлайн-бронирование – это норма рынка и удобная опция, которая делает процесс аренды понятным и полностью прозрачным. Теперь у пользователей «Циан» есть возможность забронировать понравившийся объект по фиксированной цене на необходимый срок – без дополнительных звонков и выяснений, доступен ли он на самом деле. Достаточно зайти в раздел посуточной аренды «Циан» и выбрать понравившийся объект с возможностью онлайн-бронирования. Опция онлайн-бронирования доступна для большинства объектов в регионах по всей России и для части объявлений в Москве и Санкт-Петербурге.

На данный момент «Циан» является одной из самых больших баз краткосрочной аренды в России, где для посуточного бронирования доступно более 100 тыс. объектов. Также в базе по-прежнему доступны объявления с прямым телефоном арендодателя – для тех, кто привык связываться с собственником объекта напрямую.

«Обновленный сервис краткосрочного бронирования “Циан” будет доступен по всей России на сайте “Циан” и в приложении “Циан” на всех платформах. Мы видим, что спрос на этот продукт есть, и он постоянно растет – это связано и с рыночными изменениями, и с развитием внутреннего туризма. Если еще год назад доля квартир в посуточной аренде составляла всего 12%, то в марте 2022 г. она выросла до 26%», – сказала Дарья Абрамова, руководитель направления посуточной аренды на Циан.

***

«Циан» – компания, создающая интернет-продукты на рынке недвижимости России. Управляет сайтом «Циан» с ежемесячной аудиторией более 18 млн уникальных посетителей, а также рядом других интернет-ресурсов по поиску жилья. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми.