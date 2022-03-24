Российские интернет-магазины переходят на отечественные сервисы «Телфин» и AdvantShop

Российский телеком-провайдер «Телфин» с начала 2022 г. решил вопрос автоматизации бизнес-процессов более 500 онлайн-магазинов с помощью CRM AdvantShop и IP-телефонии.

Чтобы обеспечить бесперебойную деятельность и организовать процесс коммуникации без участия в работе бизнес-приложений иностранных поставщиков, российские онлайн-компании переходят на сервисы отечественных провайдеров. По данным «Телфин», только с начала 2022 г. число подключений IP-телефонии совместно с CRM-системой от AdvantShop увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Таким образом, интернет-магазины стремятся дополнительно оптимизировать затраты на цифровизацию.

«По статистике AdvantShop, при интеграции телефонии с CRM-системой, в девяти случаях из 10 интернет-магазины возвращают клиентов, звонки которых не были обработаны сразу. Возможности современных бизнес-приложений позволяют фиксировать в клиентской базе все пропущенные вызовы и оперативно информировать о них менеджеров, автоматически перезванивать на пропущенные звонки, вести подробную историю коммуникаций и сотрудничества с каждый отдельным покупателем», — сказал Камиль Калимуллин, основатель платформы AdvantShop.

Благодаря связи сервисов «Телфин» и AdvantShop компании имеют возможность получать уведомления о входящем звонке непосредственно в административной панели магазина и сразу открыть карточку клиента. Здесь же можно просматривать журнал вызовов, прослушивать запись разговора, чтобы оперативно отслеживать работу менеджеров и формировать аналитику по обращениям покупателей.

Время подключения сервисов «Телфин» и AdvantShop зависит от индивидуальных требований интернет-магазина, при этом не превышает один рабочий день. Настройка модуля интеграции осуществляется после того, как компания подключили телефонный номер и виртуальную АТС «Телфин.Офис». Дополнительно по API можно объединить сервисы «Телфин» и AdvantShop с различными складскими приложениями для отслеживания остатков, оперативной организации доставки товаров и поддержания постоянного наличия ассортимента на складе.

«Многие наши абоненты интегрируют сервисы «Телфин» с корпоративными базами клиентов с целью увеличения функциональных возможностей телефонной сети. Сегодня телефония и CRM неразрывно связаны друг с другом, что обеспечивает не только гибкие условия работы в рамках единого интерфейса взаимодействия с заказчиками, но и позволяет вести локальный контроль работы сотрудников компаний, а также анализировать полученные данные от клиентов», — добавил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. Телфин входит в топ-10 ведущих поставщиков облачных сервисов в России согласно рейтингу агентства CNews 2017 г.