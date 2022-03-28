CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») выступил телекоммуникационным партнером ежегодных международных гонок на собачьих упряжках «Берингия-2022» в Камчатском крае. Компания предоставила комплект спутникового оборудования под торговой маркой SenSat для передачи видеорепортажей с промежуточных пунктов гонок. Кроме того, оргкомитет «Берингии» использовал спутниковый интернет для сбора информации в интересах судейского корпуса, ежедневного уточнения погодных условий, а также для связи со службами обеспечения на маршрутах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Наша цель — сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке страны, дать связь там, где невозможно организовать ее альтернативными способами. Мы рады быть полезными, предоставляя организаторам масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как “Берингия”, мы доносим до целевой аудитории все преимущества услуг доступа к спутниковому интернету», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Доступ к спутниковому интернету SenSat предоставляется на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat.

***

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») — оператор рынка спутниковой связи России. РТКОММ оказывает услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

РТКОММ предоставляет доступ к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ — услуга «Морской VSAT». Сегодня она востребована у клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками.

Кроме того, РТКОММ предлагает комплексные спутниковые решения по повышению эффективности гражданского флота: контроль за состоянием узлов, качеством бункеровки и сохранностью груза, мониторинг местонахождения судна, обеспечивает надежное соединение для организации удаленного офиса с сервисами конференц-связи, телефонии и видеонаблюдения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

Ozon, «Яндекс.маркет» и Wildberries требуют у властей отсрочек от армии и снижения налогов в разы

Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов

Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022