«Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку «Сбера» до 0,5%

Сервис «Домклик» Сбербанка позволяет подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке «Сбера». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

Акция была запущена в декабре 2021 г. С момента запуска функции бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.

Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Чтобы забронировать квартиру, выберите ее в «Домклике» и нажмите кнопку «Забронировать». После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.