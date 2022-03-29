CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений

Ювелирный бренд Sokolov разработал и запустил на своем сайте онлайн-конструктор украшений. Сервис позволяет клиентам самостоятельно собрать свое уникальное украшение из элементов различных золотых и серебряных изделий Sokolov. Вариативность конструктора позволяет сегодня создать более 31,5 тыс. уникальных украшений, число которых компания планирует увеличить до 100 тыс. за счет добавления новых элементов и расширения функционала. Об этом CNews сообщили представители Sokolov.

Конструктор сделал доступным через интернет сервис ювелирных мастерских Atelier by Sokolov. С 2021 г. клиенты бренда пользуются возможностью создавать собственные уникальные украшения вместе с дизайнерами Sokolov во флагманских магазинах сети, а теперь эта услуга доступна по всей стране.

В процессе создания украшения на платформе конструктора можно изменить цвет и пробу золота, выбрать нужный размер и сделать гравировку. Пользователь может выбрать вставку из драгоценных камней, включая бриллианты, различных характеристик и размеров под любой бюджет.

После создания клиентом украшения и отправки заявки, с ним связывается менеджер бренда, проводит подробную консультацию по характеристикам созданной модели и направляет документы на оплату в электронном виде. Предоплата составляет 30% от итоговой стоимости украшения. Срок изготовления – от 15 рабочих дней, в зависимости от сложности выбранной модели. Бесплатная доставка возможна по всей территории России.

«Кастомизация – актуальный тренд развития продукта сегодня и одно из ключевых конкурентных преимуществ в ювелирной отрасли наравне с постпродажным сервисным обслуживанием, которое мы развиваем на базе нашей розничной сети. Интернет-технологии позволяют сделать сервис доступным не только в крупных городах, где расположены магазины сети Sokolov, но и по всей стране. Учитывая тенденцию роста ювелирного e-commerce (с 8% до 17% за 2019-2021 гг.), роль этого канала продаж будет только усиливаться и будет служить драйвером роста лидеров рынка. Так, по итогам прошлого года более трети выручки розницы Sokolov пришлось на продажи через сайт и мобильное приложение», – отметил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022