CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«VK Видео» добавила функцию экономии данных для пользователей с ограниченным интернет-трафиком

Новая функция «VK Видео» управляет автоподбором качества роликов — это уменьшает потребление интернет-трафика и экономит заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров. Режим экономии доступен в мобильном приложении для iOS, Android и веб-версии. Об этом CNews сообщили представители VK.

Режим экономии данных можно включить в настройках видеоплеера — например, при использовании мобильной сети с ограничением интернет-трафика или нестабильном доступе к сети. Тогда разрешение всех видео и прямых трансляций, которые смотрит пользователь, не будет превышать 480p. Если скорости интернета недостаточно, функция может автоматически выбрать и более низкое разрешение — чтобы обеспечить непрерывный просмотр. Экономия трафика действует и в режиме автоматического воспроизведения, в том числе во время просмотра записей с видеоконтентом из ленты новостей.

«VK Видео» развивает технологии, чтобы пользователи могли смотреть ролики в максимально высоком качестве — независимо от характеристик устройства и стабильности сети. В то же время существуют сценарии, когда экономия данных может оказаться приоритетнее высокого разрешения. Для таких ситуаций предусмотрен новый режим: он позволяет в несколько раз сократить объем данных, скачиваемых при просмотре видео. Например, воспроизведение видео длительностью 15 минут в разрешении Full HD (1080р) израсходует почти 550 МБ данных, а в разрешении 480р — только 130 МБ. Кроме того, функция помогает сохранить и заряд батареи: в режиме экономии данных мобильное устройство расходует его до 1,5 раз медленнее.

Функция включается для конкретного устройства и влияет на автоподбор качества только на нем. Так пользователь может экономить трафик и заряд батареи смартфона и при этом смотреть видео без ограничений в максимальном разрешении на компьютере или Smart TV. Вернуться к более высокому разрешению можно в любой момент вручную — к примеру, при подключении к безлимитному Wi-Fi.

«VK Видео» подстраивается под разные сценарии потребления контента. Например, экономить трафик в дороге помогает офлайн-режим: ранее платформа представила возможность скачивать видео для просмотра без доступа к интернету. Пользователь может загружать интересные ролики, когда подключается к Wi-Fi, а затем смотреть их в любом месте — и не тратить мобильный трафик. За быструю загрузку отвечают собственные технологии платформы по ускорению передачи данных и одна из крупнейших в России геораспределенных сетей доставки контента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022