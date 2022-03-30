Трафик на Rutube вырос в четыре раза: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 1 января по 27 марта 2022 г.

После 6 марта 2022 г. интернет-трафик на приложение Rutube начал уверенно расти. На пике 21 марта 2022 г. объем трафика в четыре раза больше, чем в этот же день января 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Самое большое количество пользователей зафиксировано 26 февраля 2022 г., но затем этот показатель вернулся в рамки средних значений.

Интернет-трафик и количество пользователей Rutube с 1 января по 27 марта 2022 года

Интернет-трафик на видеосервис YouTube показывает ровный незначительный рост в течение всего периода: 27 марта 2022 г. объем трафика в 1,2 раза больше, чем в этот же день января 2022 г. Все пики трафика приходятся на выходные дни — в это время люди могут уделить чуть больше внимания просмотру видеоконтента. При этом количество пользователей осталось прежним.

«С 10 марта 2022 года видеохостинг YouTube приостановил функции монетизации для российских пользователей. Именно после 10 марта случился значительный прирост интернет-трафика на Rutube. Видимо, блогеры стали задумываться о диверсификации рисков и развивать свои каналы в Rutube. Предполагается, что рост популярности российского видеосервиса продолжится, если не будут сняты ограничения для российских пользователей в YouTube», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

Интернет-трафик и количество пользователей YouTube с 1 января по 27 марта 2022 года

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Yota – российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.