«Яндекс Маркет» поддержит цветочные магазины рекламой и кешбэком баллами «Плюса»

Продавцы цветов теперь могут без дополнительной платы рекламировать букеты на «Яндекс Маркете», а еще за счет маркетплейса начислять пользователям кешбэк баллами «Плюса», если они оставят отзывы о товарах. Реклама поможет магазинам привлечь покупателей, а кешбэк — получить больше отзывов и увеличить продажи: на «Маркете» товары с отзывами заказывают на 17% чаще, чем те, что без них. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Реклама показывается на главной странице маркетплейса, и в нее попадают товары, на которые цветочные магазины делают скидку 10%. Чтобы рекламироваться таким образом, достаточно зайти в личный кабинет продавца на сервисе, установить скидку на нужные товары и нажать кнопку «Участвовать». Возможность подключить рекламу без дополнительной платы будет доступна до конца июня 2022 г.

Кешбэк баллами «Плюса» за отзывы на «Маркете» будет действовать для всех товаров, которые цветочные магазины разместят на сервисе до 30 апреля 2022 г. Эта возможность включится автоматически, и пользователи смогут получать кешбэк баллами «Плюса» за покупки, сделанные с 4 апреля по 31 мая 2022 г.

Поддержка «Маркета» пригодится любым цветочным магазинам, особенно тем, кто раньше торговал в соцсетях или офлайне, и сейчас ищет новые каналы продаж. Чтобы воспользоваться поддержкой, магазину нужно подключиться к маркетплейсу и запустить на нем продажи с экспресс-доставкой.

На сервисе действуют и другие меры поддержки продавцов самых разных товаров. К примеру, «Маркет» снизил для всех магазинов стоимость хранения, обработки, доставки товаров весом от 15 до 25 кг. Сервис продолжит вводить и другие меры поддержки — так, с 1 апреля 2022 г. магазины одежды и обуви смогут торговать на маркетплейсе по символическому тарифу — 1 руб. за каждый проданный товар.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».