CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте»

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, расширил возможности интеграции своей платформы для взаимодействия с клиентами через социальную сеть «Вконтакте» (VK). Теперь с помощью CraftTalk в мессенджер социальной сети можно встроить финансовый функционал для выставления и оплаты счетов прямо в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

CraftTalk – это полностью российская ИИ-платформа платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Платформа создана для оказания услуг контакт-центра в текстовом режиме, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки.

Заказчикам, внедряющим решение CraftTalk для взаимодействия со своими клиентами, всегда была доступна омниканальная коммуникация во всех популярных в России социальных сетях и мессенджерах. Причем операторы клиентских колл-центров в едином окне могли работать с обращениями, поступающими из различных текстовых каналов и бесшовно вели диалог с пользователем, используя данные, сценарии и статьи из базы данных, CRM-систем и других ресурсов компании.

«Мы постоянно ищем и внедряем новую функциональность в нашу платформу. Из опроса наших заказчиков из финансового и e-commerce сегментов мы поняли, что у них есть потребность завершать клиентские продажи сразу в мессенджерах, как только человек принял решение о покупке без перевода его на сайт или в мобильное приложение компании. Для этого мы добавили в CraftTalk возможность выставлять счета и проводить оплату сразу в диалоге мессенджера. Первоначально функция появилась в WhatsApp и Telegram, а теперь расширена на внутренний мессенджер (сообщения) социальной сети “Вконтакте”», - сказал Михаил Сбитинков, технический директор и сооснователь компании CraftTalk.

Фактически платформа CraftTalk представляет собой интеллектуальный чат с платежным функционалом, где безопасность операций обеспечивает двухфакторной аутентификацией. На базе отечественного решения CraftTalk у бизнеса появилась возможность перенести важную часть функционала мобильных приложений прямо в удобный заказчику мессенджер или социальную сеть, сократив путь к покупке товаров или сервисов.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от 3 человек. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них – «Магнит», Промсвязьбанк, Neovox, КЦ «Фронт Лайн», Россельхозбанк, «Почта России, и др.