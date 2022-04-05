CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу

На портале госуслуг Московской области появилась первая услуга, которая предоставляется подмосковными МФЦ онлайн. Теперь жители Подмосковья могут получить необходимые данные, не выходя из дома, рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале и заполнить электронное заявление.

Онлайн-заявление будет рассмотрено сотрудниками территориальных центров «Мои документы». После этого электронные документы поступят в личный кабинет пользователя на регпортале госуслуг. Если пользователю нужно несколько различных справок, следует подать отдельное заявление для каждого вида. Услуга предоставляется бесплатно.

«Ранее получить услугу можно было только в МФЦ. Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 г. за выпиской обратились 1,2 млн жителей Московской области, в 2022 г. – уже более 200 тыс. Теперь получить услугу стало удобнее, она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня», – сказала Надежда Куртяник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России с ужасающей скоростью растет число несостоявшихся госзакупок. Во всем виноваты санкции

Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет

Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США

Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого

«Яндекс.Маркет» превращается в «Авито» и начинает продавать подержанные смартфоны

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022