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Сервис Russpass представил онлайн-сканер билетов для посещения популярных туристических площадок

Цифровой сервис Russpass представил для своих партнеров новую функцию — веб-сканер. С его помощью сотрудники музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других популярных у путешественников объектов смогут проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения.

«Билеты, купленные через Russpass, сохранятся в личном кабинете туриста вместе с уникальным номером и графическим кодом. Распечатывать ничего не нужно — достаточно показать их на входе прямо на экране смартфона. Контролеру останется только просканировать код с помощью своего гаджета или ввести номер билета в специальное поле», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Организации, которые реализуют билеты на Russpass, смогут контролировать их количество и статус. Сервис автоматически сформирует отчет. При необходимости его можно скачать в личном кабинете.

Подключиться к партнерской сети Russpass и начать использовать веб-сканер могут компании из сферы культуры, туризма и гостеприимства. Для этого необходимо оставить заявку в специальном разделе.

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