CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото

С помощью встроенного редактора можно менять фотографии, создавать из них коллажи и загружать в соцсети прямо из библиотеки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Редактор уже доступен в галерее приложений на Android и iOS: в любой момент, не выходя из приложения, пользователь может кадрировать фотографии, накладывать фильтры и создавать коллажи из двух, трёх или даже четырёх снимков. При этом редактировать отобранные для коллажа изображения можно как по отдельности, так и все одновременно.

Получившуюся фотографию можно сохранить вместо оригинала или в дополнение к нему, а также поделиться в социальных сетях или мессенджерах.

editor.png

редактор фото в приложении «Облака Mail.ru»

«Теперь обрезать фото, сделать коллаж и поправить настройки яркости и контраста можно сразу в приложении, и быстро поделиться кадрами в социальных сетях. Скоро в мобильном “Облаке” появятся новые эффекты для обработки, редактор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть

Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту

Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет

В России с ужасающей скоростью растет число несостоявшихся госзакупок. Во всем виноваты санкции

Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022