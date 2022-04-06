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В Yappy скоро появится монетизация контента

Разработчики Yappy продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них - механизм монетизации творчества блогеров.

«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платёжными системами», – сказал генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

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По словам разработчиков, отзывам и рекомендациям пользователей уделяется большое внимание. Именно на их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто.

Сейчас популярные блогеры массово регистрируются в Yappy и намерены развивать свои аккаунты. Перспектива эффективного дохода с творчества привлекает всё больше и больше инфлюенсеров к отечественному приложению.

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