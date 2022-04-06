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«Яндекс Маркет» поможет локальным брендам выделиться среди конкурентов

«Яндекс Маркет» решил поддержать малый и средний бизнес из разных регионов России: небольшие локальные бренды теперь могут попасть со своими товарами в подборки, которые показываются на главной странице маркетплейса. Таким образом, сервис познакомит пользователей с ассортиментом этих брендов и поможет прорекламироваться небольшим магазинам-партнерам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Все товары из подборок малый и средний бизнес создает сам — по своим авторским идеям. Например, в первую подборку попали пряности и чаи, шоколад, деревянные подносы и подсвечники, наборы для творчества, кофеварки, дрип-кофе, развивающие детские книги, аксессуары, украшения, декоративные цветы и другое. Сервис не ограничивается этими категориями — и в новые подборки смогут попасть любые товары.

«Маркет» планирует постоянно поддерживать небольшой бизнес таким образом: новые подборки авторских товаров будут появляться на сервисе круглый год. Их продавцы смогут бесплатно рекламироваться не только на самом маркетплейсе, но и на его страницах в соцсетях, в онлайн-журнале для бизнеса «Чек» или, например, в журнале «Авто.ру». Чтобы попасть в подборку товаров и воспользоваться бесплатным продвижением, предприниматели могут заполнить форму и рассказать в ней о своем бизнесе.

С конца февраля 2022 г. на «Маркете» действует ряд мер поддержки для продавцов. Например, магазины одежды и обуви смогут торговать на сервисе по символическому тарифу: 1 руб. за каждый проданный товар. Это доступно магазинам, которые до конца апреля 2022 г. начнут продавать товары с экспресс-доставкой на сервисе. До конца июня 2022 г. поставка товаров на региональные склады «Маркета» с его транзитного склада в Подмосковье будет обходиться продавцам в 10 руб. за коробку или палету вместо стандартного тарифа — от 150 руб. до 5000 руб. Еще сервис снизил для продавцов стоимость хранения, обработки, доставки товаров весом от 15 до 25 кг и ввел другие меры поддержки.

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