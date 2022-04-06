Yota обнуляет трафик на «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube в день рождения Рунета

Мобильный оператор Yota не будет считать трафик на российские приложения «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube в день рождения Рунета — 7 апреля 2022. Об этом CNews сообщили представители Yota.

«Последние несколько недель российские площадки набирают популярность, поэтому мы решили обнулить трафик на эти приложения в честь дня рождения Рунета. 7 апреля в течение всего дня клиенты Yota смогут пользоваться перечисленными сервисами, не заботясь о том, что потратят интернет-трафик в своем пакете», — отметила Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.