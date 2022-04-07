Фонд «Сколково» запустил центр поддержки цифрового суверенитета

Совместно с Goexpert и партнерами –игроками ИТ-рынка – «Сколково» создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения. Платформа Reload.sk.ru позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения.

Перед многими отечественными компаниями встала задача ускоренного импортозамещения продуктов в области информационных технологий. Комплексным решением для оптимизации процессов миграции на отечественное ПО и оборудование и сопутствующей цифровизации стала платформа Reload.sk.ru.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Постоянно общаясь с рядом корпоративных заказчиков и отдельных предприятий, мы часто сталкиваемся с вопросами: что можно сделать прямо сейчас, и кто может помочь? Людям нужен, в первую очередь, грамотный совет, который позволит выстроить планомерную работу по импортозамещению. При этом, важно понимать, что импортозамещение – это не просто замена одного продукта на другой, это комплексная проблема, которая охватывает большой пласт – от ИТ-продуктов до переподготовки персонала и изменения цифровой культуры. Чтобы оперативно помочь как можно большему числу компаний, подключили к работе экспертов от наших партнёров с ИТ-рынка. И сайт “Цифровой суверенитет” станет площадкой для их прямого общения».

Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение. На первом этапе синхронизировать время и стоимость оказания онлайн-консультаций будет оператор. В дальнейшем процесс будет полностью автоматизирован. Весь цикл от постановки задачи и подбора эксперта до контрактования займет один-два дня.

Ускорить реализацию проектов импортозамещения помогут государственные гранты. Фонд «Сколково» является оператором мер поддержки и готов выделять средства на реализацию проектов внедрения отечественных решений, построенных на цифровых технологиях, с планируемым размером гранта до 300 млн руб. и долей софинансирования до 80% от бюджета проекта.

Александр Егоров, руководитель комитета по импортозамещению ассоциации «Руссофт», генеральный директор ИТ-компании «Рексофт», сказал: «Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений».

Дополнительно на платформе будет представлен каталог российских продуктов с зарубежными аналогами для их замещения. Также в числе возможностей – помощь в реализации более комплексных проектов, позволяющих совместить задачи импортозамещения с цифровой трансформацией компании.