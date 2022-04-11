Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти

Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти. Об этом заявили в пресс-службе видеоплатформы Yappy. По данным исследования, за первый квартал 2022 года количество установок приложения увеличилось более чем в 3,5 раза, а аккаунтов известных блогеров и представителей медиасферы стало вдвое больше.

Аналитики социальной сети отмечают: самым ярким месяцем стал март. Например, за вторую неделю месяца средняя ежедневная аудитория платформы увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущей.

Выросло и количество публикуемых видео. В среднем в марте за сутки авторы выкладывали в социальной сети в 2,2 раза больше роликов, чем в феврале. В целом аудитория приложения с начала года стала заметно активнее: среднее время сессии в приложении, включая просмотр видеороликов, выросло на 84%.

«Мы стремительно растем и привлекаем новых пользователей со всей России. Так, с января по март к нам присоединились авторы и зрители еще из более чем 600 крупных городов и региональных центров. Чтобы каждый мог развиваться в блогинге, обмениваться контентом и эффективно взаимодействовать с представителями медиа и бизнеса, мы постоянно оптимизируем работу приложения и запускаем новые инструменты. Так, в первом квартале 2022 года разработчики Yappy значительно усовершенствовали навигацию на платформе и редактор для работы с видео и звуком», – отметил Данила Овчаров.

Повышенный интерес к Yappy связан с уникальным функционалом, который дает возможность создавать креативный контент вместе с друзьями и инфлюенсерами. Так, сегодня на платформе активно делятся контентом Эрик Давидыч, Ольга Бузова, Рахим Абрамов, Егор Крид, Василий Емельяненко и многие другие звезды и представители медиа.

Также в Yappy свои аккаунты завели крупные федеральные и региональные средства массовой информации: РИА Новости, ИД «Коммерсант», «Вести 24», телеканалы «Пятница», «ТНТ», «Матч ТВ», «СТС» и другие. Вся информация доступна пользователям в наиболее популярном на сегодняшний день формате – коротких видео. А значит аудитория может узнавать первыми актуальную информацию из проверенных источников. Некоторые СМИ не только делятся выдержками из сюжетов и отрывками из популярных программ и передач, но и адаптируют материалы под форматы приложения и публикуют развлекательные видео.

При этом, по данным аналитиков Yappy, из 24 основных категорий пользователи приложения чаще всего публикуют «лайфстайл» видео – они занимают более 35% от общего объема роликов. На второй строчке «песни» (11%), а третье место разделили ролики из категорий «липсинк» и «взаимодействие», которые набрали почти по 9%.

Социальная сеть на базе UGC-видеостока была запущена в России 29 ноября 2021 года и доступна для скачивания на платформах iOS и Android, а также в AppGallery от Huawei. Функционал платформы и инструменты для работы с видео создавались при участии блогеров. По словам разработчиков, в этом году в приложении будут запущены новые инструменты для работы с подписчиками и контентом, включая механизм монетизации.